Blind Item: Sexy actress, imbyerna sa flop movie

TOTOO KAYA ang tsismis na nagsisisi ang isang sexy actress na tinanggap ang isang movie project na hindi nag-hit sa takilya?

Ayon sa aming source, disappointed ang aktres dahil mataas ang expectations ng management na kikita ito. Sexy kasi ang tema ng pelikula at puro may pangalan din naman sa industrya ang mga kasama niya. Ang kaso, hindi ‘yata alam ng mga fans nila na may movie sila dahil kulang sa promotions at may mga iba pang aberya along the way.

Isa na rito ang unexpected na nangyari sa personal life ng co-star niya na maaaring nagpa-turn off sa ibang moviegoers to even watch the film at ang hindi raw pagbenta sa isang character actress na obviously ay may mas malaking papel sa pelikula compared to the other stars na kasama sa movie.

Ang totoo raw ay hesitant talaga ang sexy actress na tanggapin ang pelikula dahil hindi na uso ang style nito. Ngayon kasi, hindi lang basta pagbibilad ng katawan ang labanan sa takilya. Kuwento na ngayon ang batayan.

Well, sure ay makakamove on din ang aktres sa sinapit ng kanyang pelikula. Sakto na ngayon ay focused siya sa isang project na maglalabas ng kanyang prowess on her own. Kung flop man ito o win, siya lang ang pwedeng sisihin!