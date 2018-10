Blind Item: Sexy actress, hiwalay na sa dyowang negosyante!

KUNG NOON ay mega post ng mga sweet updates sa social media ang sexy actress with her non-showbiz businessman dyowa with their travels, food trips and all, kapansin-pansin na ilang buwan na rin walang sweet postings ang dalawa.

Dati ay nagtaka ang followers nila dahil nagbyahe mag-isa ang sexy actress. Usually kasi ay palagi niyang bitbit kung sino man ang dyowa niya including a fellow actor na ngayon ay napapabalitang ikakasal na sa non-showbiz gf din niya.

Ang biro nga raw ng iba ay tila may “2 year rule” ang aktres dahil halos every two years raw ito kung magpalit ng boyfriend at hindi rin siya nagse-stay single for a long period of time. In fairness naman kasi sa kanya, busy rin siyang tao. Nakakabilib din na kaya niyang i-manage ang love at career. Mahirap ‘yun po, huh!

May mga fans na nagtatanong sa twitter ng non-showbiz businessman, pero deadma ito sa inquiries. Siya rin mismo ay pa-travel travel na lang kung saan saan without his usual bitbit na date.

Well, ang tsika ay mas gusto nga raw talaga ni sexy actress na ang career lang muna ang pagtuunan ng pansin dahil hindi na rin siya bumabata. Tama ‘yan – ipon ipon habang nagkakandarapa pa ang mga producers sa’yo, huh!