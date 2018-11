Blind Item: Secret lovers, bongga ang bakasyon sa beach

HINDI PA maamin-amin ng dalawang sosyalin pero talented stars ang kanilang brewing romance, pero hindi ito dahilan para hindi nila ituloy ang isang bonggang beach trip sa isang napakagandang lugar.

Maituturing na surprise ang development ng relasyon ng dalawang artistang ito dahil sa iisang proyekto lang sila nagkasama. Magkaiba rin sila ng showbiz circle, na mukhang magme-merge na ngayon. May mga nagsasabi na swak na swak sila sa isa’t isa dahil pareho ang kanilang upbringing at hindi rin sila ma-showbiz. Willing sila mag-take ng risk in the name of love, ika nga.

Pero sa showbiz world, hindi rin ito madali lalo na kung isa ka sa pinaka-bankable stars ng iyong nililingkurang network. Pilit ng dalawa na itago ang kanilang vacation getaway, pero may mga hindi yata nakatanggap ng memo among their circle of friends na huwag magpost masyado sa social media. O baka wala lang talaga silang paki. O gusto nila na ma-out na talaga ang dalawa para free na sila to do what they want to do.

Well, we feel them. Ano nga ba ang magagawa natin kung ang mga ipinares sa kanila bilang onscreen ka-loveteams ay hindi naman talaga matransform sa totohanan? Nganga na lang? Hindi naman puwede ‘yun, ha! How incredible!