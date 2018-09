Blind Item: Pretty actress, may lihim na inggit sa sikat na personality?

MAGANDA ang takbo ng karera ng isang aktres simula nang mapasama siya sa isang programa at na-link sa isang sikat na aktor. May mga tsika man na may ‘secret something’ sila nito kaya siya ang napili sa show, hindi naman maikakaila na may ibubugo siya sa aktingan kahit pa sunod-sunod ang kanyang flop projects.

Recently ay nagkaroon ng tsika na magkakasama sila ng isang sikat na personality sa isang project. Sinasabi ni pretty actress sa madlang pipol na fan siya nito at hindi na siya makapaghintay na magkasama sila.

Sa totoo lang daw ay may konting insecurities si pretty actress sa sikat na personality. Maliban sa mas sikat ang huli, na-link din ito sa kanyang ex-boyfriend na ipinagpalit siya sa mas sexy na aktres, na pinalit din diumano sa sikat na personality.

Pangalawa, kung mag-klik ang project ni sikat na personality sa sikat na aktor, malaki ang tsansa na mawawalan siya ng projects… at ng lover?

Kung kami kay pretty actress, mag-concentrate na lang siya sa sarili niyang career. Hindi man siya super sikat at bankable tulad ng iba, punong-puno naman ito ng talents at napakaganda pa ng pagmumukha. Career muna bago love life at inggit!