Blind Item: Pretty actress, hindi makasabay sa aktingan?!

AMININ NATIN: Maraming magagandang teleseryeng pinapalabas ngayon. Hindi lang sila mapangahas sa mga eksenang sensual o iskandaloso. Mas matapang na rin ngayon ang mga writers and directors sa kuwentong inihahain nila sa mga manonood.

Dahil sa pressure sa ratings, hindi maiiwasan kung mataas ang expectations ng productions sa mga artistang kinukuha lalo na sa mga bida.

May narinig kaming tsika na sa set daw ng isang teleserye ay mabilis ang transition ng pagshoot ng mga eksena ng mga bidang artista maliban sa isa. Kung minsan nga raw ay nafufrustrate ang mga cast and crew dahil laging umaabot ng maraming takes bago nito makuha ng tama ang eksena. Kahit ang ‘sakto ay marami munang ‘cut’ na sigaw ni direk na dadaanan. Wala naman magawa ang mga nasa production dahil tila favorite yata ng network ang magandang aktres.

Napansin din namin na hindi naman super magaling sa drama ang aktres at hindi rin naman malakas ang kanyang fanbase, pero bakit palagi siyang may project? At sa mga projects na ‘yun, laging magagaling ang mga kasama niya at siya lang ang napag-iiwanan.

Sa recent project niya lahat ng artistang involved – pati ang supporting cast – ay trending sa fans except sa kanya! Naku… ano nga bang meron ka, girl?!