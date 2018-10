Blind Item: Phenomenal couple, lalayasan na nga ba ang TV network?

HINDI nagkulang ang mga fans ng once-upon-a-time ay super sikat na loveteam sa pagrerequest na makita muli ang kanilang paboritong tambalan regularly sa TV. Ang network ay hindi rin naman nagkulang dahil binigyan din sila ng mga proyekto na kinagat ng masa.

Pagkaraan ng ilang taon ay napansin ng mga nasa network na hindi na interesado ang dalawa na magkaroon ng regular shows. Suwerte nila nang bigyan sila ng isang platform para ipakita ang kanilang talento, pero naging usap-usapan ang pagiging unprofessional nila. Inofferan din sila ng drama project, pero nashelved ito dahil hindi rin daw nila ito priority.

Dahil sa inaasta ng dalawa, may mga tao na raw na hands off kapag pinipitch ang possible projects na sila dapat ang bida. Kalat na kasi ang pagiging sakit ng ulo nila sa set.

Ayaw magpasaway at ginagawa na lang nila ang gusto nila. How true ang chismis na may plano ang dalawa na lumipat ng network dahil hindi na raw nila nafi-feel na welcome sila sa current station na pinagsisilbihan nila? Kahit ang mga fans and supporters nila na talagang kumapit until the end ay napansin ang pagbabagong ito. May mga guestings daw kasi sila na feeling nila ay ginagawang salingpusa lang ang girlaloo.

Well, kung saan kayo masaya, sure na susuportahan kayo ng fans ninyo. Huwag lang masyadong feeling entitled, huh?!