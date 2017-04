Blind Item: Not so young actor, nakabuntis ng non-showbiz girl kaya hiniwalayan ng nobyang not so young actress?

MATAGAL nang hiwalay si Not So Young Actor at si Not So Young Actress. Sa katunayan, tila pareho na rin silang naka-move on sa hiwalayang iyon.

Akala nga ng marami, sa simbahan na ang tuloy ng pagkahaba-habang prusisyon ng kanilang relasyon. Hanggang isang araw nga, bigla nang nalaman ng publiko na break na nga sila. Parang teleserye na hindi nag-rate at bigla na lang tsinugi sa ere ang kanilang relasyon.

Hindi ba sila nag-click? Click nga, eh. In fact, ayon sa mga miron, click na click sila at ang chemistry nila ay beyond boob tube and silver screen.

So, what went wrong nga ba sa pag-iibigan ng dalawang pusong ito?

Well, simula nang mag-break sila hanggang ngayon, wala silang ibinigay na dahilan kung bakit silang naghiwalay. Kapwa tikom ang kanilang bibig, kapwa ayaw magsalita nang hindi maganda sa isa’t isa, at kapwa hinihiling sa makukulit na entertainment media na irespeto ang kanilang “mutual decision”.

Pero ang mga makakating dila, ayaw tumigil. Kung anu-anong teorya at haka-haka ang nabubuo, mabigyan lang ng justification ang hiwalayan ng dalawa.

‘Eto na nga. May tsika nga sa totoong dahilan umano ng ‘love went brokenhearted’.

How true nga kaya ang tsika na nakabuntis umano ng non-showbiz girl itong si Not So Young Actor? Hindi rin naman kasi malinaw sa tsika kung paanong nakabuntis ito habang sila pa ni Not So Young Actress.

Basta iyon daw ang dahilan, at nang malaman nga ng girl balitang ito, ‘yon na, end of the story na sa kanilang relasyon. I’m not saying na this is true, ha? But it could be.

Kasi kung hindi, bakit walang pumiyok sa kanila sa dahilan ng kanilang hiwalayan. Imposible namang bigla na lang magbi-break ang mga pusong sobrang nagmamahalan kung hindi grabe ang sitwasyon, ‘di ba?

Kasi kung ito ang case, damaging ito sa part ng guy, lalo pa’t isa siya sa mabentang leading man ng kanyang home network. Eh, ano pa nga ba ang pinakamabuting damage control kundi ang manahimik, ‘di ba?

By Parazzi Boy