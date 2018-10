Blind Item: Not-so-popular hunk aktor, nadedepress sa kawalan ng bida roles

HINDI NA napigilan pa ng not-so-popular hunk aktor ang kanyang frustrations sa kanyang showbiz career. Ang pakiramdam niya kasi ay nag-iimprove ang karera ng mga kasabayan niya samantalang siya ay same old story pa rin.

In fairness naman sa network niya, once upon a time ay isa siya sa pinupush na young stars nila. Nagkaroon naman ito ng fanbase noong sila pa ng kanyang reel turned real turned ex dyowa. Ang kaso, hindi naman talaga malakas ang powers ng kanilang fans plus naghiwalay pa sila. Sinubukan itong ipares sa ibang babae, pero laging short lived o mababa ang ratings ng shows na sinasalihan niya.

May mga nagsasabi noon na may potential ito dahil may nilabasan siyang indie film na in a way ay naging daan para mapanood siya ng movie critics. Ang kaso, bigla raw ito naglitanya noon na ayaw na niyang gumawa ng indie film dahil sa working conditions at budget. Pumasok ‘ata agad sa utak ng aktor ang kanyang munting achievement kaya tumaas agad ang ere.

Sa ngayon ay visible pa naman ang aktor, pero hindi siya tumatatak. Hindi naman siya makaalis sa network not because of his existing contract, pero hindi interesado ang kabilang network sa kanya. May kaapliyedo pa man din siya na nagstart din sa indie at never tinalikuran ang mundong nagbigay sa kanya ng opportunity.