Blind Item: Nanay ng sikat na aktres, hinarang ang TV guesting ng anak?

MARAMING fans ang nadisappoint at nagreklamo nang paasahin sila na lalabas ang kanilang mga iniidolo sa isang sikat na talk show. Routine na kasi para sa fans ng isang TV network na nagi-guest ang kanilang paboritong artista sa show na ito lalo na kapag may proyektong dapat i-promote.

Narinig namin na ang nanay ng isang sikat na aktres kung bakit hindi na maipapalabas ang highly anticipated episode, na ayon sa mga present sa shoot ay very interesting at kakaiba sa usual na interviews ang maipapakita sana sa publiko.

Cool na cool lang ang co-star ng aktres na isang poging aktor. Kahit ano naman kasi ang tanungin dito ay cool na cool lang ito at walang kiyeme sa pagsagot.

Iba naman ang kaso ng aktres, na mas nakakatanda. Kahit gustuhin man siguro nitong maging cool and open ay nandyan ang ina na hinaharang at sinasabotahe ang mga interviews na ayaw niyang ipalabas.

Hindi ito ang first time na nangyari ito. Balita noon na may kissing scene na dapat ang dalaga sa isang sikat na aktor at nakunan pa raw ang eksena, pero nakiilam ang nanay kaya tinanggal ang eksena. Ito rin daw ang rason kung bakit matagal-tagal hindi nabigyan ng movie project ang aktres during that time.

Naku, momshie needs to cool down, cool down.