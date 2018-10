Blind Item: Mestizang aktres, lalayasan na ang home network?!

MAITUTURING na isa sa homegrown prized talents ng isang network ang mestizang actress na consistent na naging bida sa mga teleserye at mga lifestyle shows. Given na she’s pretty, controversial and talented, may mga nagsasabi na hindi pa nito naaabot ang rurok ng kanyang potential bilang isang aktres.

Marami ang siguradong mabibigla sa naiisip ng kampo nito na paglayas sa network dahil for the longest time ay naging loyal ito. Kumbaga, maiisipan mo na ang mga kasabayan nya ay lilipat, pero isa siya sa iisipin mo na magiging loyal dahil na rin sa connection niya sa mga bosses.

Ayon sa nasagap namin na tsika, too good to be true ang offer sa kanya ng kabilang network at nilatag na rin ang ilang movie projects for her. In the past few years ay nagkaroon na rin ito ng mga pelikula na sa tingin ng nakakarami ay long delayed at deserve niya. Mahirap daw ang naging desisyong ito, pero mukhang mag-yes na ito sa pag-ober-da-bakod.

Ito ang dahilan kung bakit pinalitan na siya bilang host ng isang programang kinabibilangan niya. Ang naunang host ng programa ay lumisan sa show nang lumipat ng network. Mukhang susunod na nga itong mestizang aktres.

Abangan na lang natin kung ano ang final answer niya. Will she be the one that got away?