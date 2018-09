Blind Item: Magandang aktres, sugar mommy ang peg sa mas nakatatandang ex-boyfriend!

NAKAKALOKA ang magandang aktres na ito na natauhan na rin sa pagka-eme niya sa kanyang lablayp.

Matagal-tagal din sila nagsama ng hunk actor na ang akala ng lahat ay matutuloy na sa kasalan at anakan. Ang kaso, biglang nag-announce ng break-up ng dalawa pagkatapos nila gawin ang isang project na napakakonting tao lang ang nakapagbigay ng suporta.

Baka sign na ‘yun na ‘flop’ ang kanilang pag-iibigan?

Recently ay lumabas ang tsika na ang totoong rason daw ng kanilang break-up ay pera. Kesyo si girl daw kasi ang mas gumagastos at naglalabas ng pera compared sa dyowa niya na mas matanda pa sa kanya. May mga businesses naman daw ang lalaki, pero hindi ito kumikita. Kumbaga naka-relate siguro si girl sa pelikula ng ka-lookalike niya at narealize niya na pagod na siya sa pagbubuhat at pag-adjust sa karelasyon niya na puro passion lang ang gusto. Ganern?!

Well, nakakapanghinayang dahil marami ang may akala na ‘relationship goals’ sila dahil sa social media posts, pero kung ganyan pala ang sitwasyon behind the scenes, itigil na nga talaga. No no. no!