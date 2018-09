Blind Item: Magaling na aktres, lilipat na ng istasyon?!

PINAG-UUSAPAN ngayon ang napipintong paglipat umano ng isang magaling na aktres sa ibang istasyon.

Halo-halo ang reaksyon ng mga netizens sa nasabing balita. May mga nagsasabi na mas mapapaganda pa ang karera ng aktres na magaling din sa pag-awit. Diumano, ilan sa mga kaibigan niya na nasa ibang istasyon ang nag-uudyok sa kanya na sumama na sa kanila dahil mas magkakaroon ng malawakang distribution ang kanyang recording albums at pelikula mapa-indie man o mainstream.

Kunsabagay, pagdating naman sa mga projects ay hindi nagkulang ang kanyang network. Palagi itong binibigyan ng challenging roles at isa siya sa very few artists na kaya maging bida-kontrabida. Disappointed daw ang kampo nito dahil ang pinakahuling palabas na pinaghandaan niya ay lumaylay ang istorya sa huli.

Katulad ng mga dating kasamahan niya na nagdesisyon na lumipat sa kabila ay mahal na mahal niya ang current network. Ang kaso, hindi na ito bumabata at ang pagpupush sa wider market ng kanyang projects ang gusto niyang karirin.

Kung sakali naman ay parang homecoming na rin ito sa aktres dahil doon naman talaga siya nag-umpisa ng kanyang showbiz career. Sa current network siya nabigyan ng magagandang breaks at nahasa ang kanyang talento.

Susunduin na nga ba siya ng mga kaibigan niya soon? Abangan na lang natin!