Blind Item: Late bloomer na sexy actress, bagong leading lady ng action hero?

IT’S LIPATAN SEASON! May ilang big and not-so-big stars ang busy these days sa pakikipagusap sa iba’t ibang producers at TV executives para sa ikauunlad ng kanilang showbiz career.

Isa sa mga busy ngayon ay ang blooming na sexy actress. Hindi lang siya basta blooming dahil masagana ang kanyang love life – masasabi natin na late bloomer din ito in terms of her career dahil sa tinagal-tagal niya sa showbiz ay lately lang siya nabigyan ng lead roles at talaga naman pinatunayan niya na may ibubuga talaga siya kung aktingan din lang pag-uusapan.

Dahil sa kanyang breakthrough role na naglagay sa kanya sa pedestal ng prime artists ng kanyang home network, lalo pang dumami ang kanyang offers kahit sa pelikula under her new management team.

Dahil tapos na ang kanyang kontrata sa home network, balitang hindi na ito nagrenew dahil hindi na rin siya inofferan ng extension. Wala rin nilatag na plano para sa kanya kaya kahit masakit ay matutuloy na ang paglipat nito sa kabilang istasyon.

How true kaya ang tsika na ang unang sabak niya sa bagong network ay ang pagiging leading lady ng isang action hero? Maliban dito ay siya rin daw ang napipisil na maging kontrabida ng isang iconic heroine. Naku, ilabas na ang water gun!