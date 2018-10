Blind Item: Hunk actor, babalik sa kanyang original home studio

MATAGAL-TAGAL na rin tayong walang naririnig sa isang hunk aktor na once upon a time ay palaging visible sa primetime TV. Simula nang lumipat ito sa isang istasyon ay humina na ang kanyang popularity sa TV audience. Namimiss na nga siya ng mga loyal fans niya.

Pagdating naman sa movies ay meron itong ginagawa na dalawa o tatlo at consistent din naman na malakas sa takilya kahit pa marami nang issue ang binabato sa kanya.

Recently ay halos wala itong TV o movie projects. Ang huli niyang ginawa sa big screen ay hindi siya ang pinakabida kaya nasapawan siya ng mga co-stars niya na magagaling din.

Hinggil sa kaalaman ng lahat, si hunk aktor ay nag-umpisa sa isa pang istasyon, kung saan naging host ito ng ilang variety shows using a different screen name bago ito nag-over-da-bakod sa second home niya kung saan siya mas nakilala ng madlang pipol.

Ang latest tsika ay umoo na raw ito sa isang proyekto na pagsasamahan nila ng isa sa mga naging leading ladies niya sa big screen. Kung tuloy na ito ay sure na bongga dahil marami ang kinikilig sa tambalan nila ng aktres kahit pa pang-reel lang ang kanilang romance. Sana totoo na ito bago pa tamaan ng kidlat!