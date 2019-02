Blind Item: Homegrown talents ng isang network, pinagbawalan aminin ang relasyon

May tsikang nakarating sa amin na binawalan diumano ang dalawang homegrown talents ng isang network na aminin ang tunay na namamagitan sa kanilang dalawa.

Ang rason? Hindi kasi sila magkaloveteam at hopeful pa rin ang network na bobongga pa ang fanbase ng dalaga at kanyang ka-loveteam na ex-boyfriend niya.

Last year ay lumabas ang tsismis na hiwalay na ang dalaga at ang kanyang ka-loveteam dahil sa isang non-showbiz girl. Nadamay pa nga ang co-star nila sa isang teleserye na tila ginawang puntirya ng mga haters.

Ang bagong dyowa ng dalagang aktres ay isang binatang aktor na nakawala na sa dati niyang ka-loveteam na diumano’y naging girlfriend din niya. Sa ngayon ay ipinapares ang binata sa isang leading lady na imposibleng maging dyowa niya in real-life dahil may steady partner ito. Gayunpaman, masuwerte sila dahil nagkaroon ng fanbse ang kanilang pairing dahil hindi maikakaila ang kanilang onscreen chemistry.



Well, okay lang naman kung ayaw sila pagsamahin sa isang project, pero awkward lang ang pinapagawang gimik sa ka-loveteam ng aktres na may paandar nung Valentines lalo pa’t hindi rin maikakaila na may mas kabog na paandar ang tunay na boyfriend nito.



Siguro nga ay kung magtatambal man ang real-life na magdyowa na ito ay mas okay kung sa big screen. Ano sa tingin niyo?