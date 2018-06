Blind Item: Guwapong aktor, sobrang taas ng tingin sa sarili!

TILA nagbubuhat ng sariling bangko ang guwapong aktor na ito na wala pa man napapatunayan sa showbiz ay mukhang lumobo na talaga ng tuluyan ang ulo!

Some years ago ay nainterbyu ang aktor at pinapasikat nito ang pagkakuha niya ng award for TV na pakiramdam niya ay entitled na ito na makuha ang projects na ibinibigay sa mga kasabayan niya.

To be fair naman ay malayong mas magaling nga naman siya sa acting department kumpara sa kanyang mga kasabayan na puro paghuhubad lang ang kinakarir.

Siguro ay frustrated na rin si guwapong actor dahil pakiramdam niya ay mas magaling siya when compared to his contemporaries.

Isa siya sa masuwerteng bagets sa network nila dahil nakakagawa siya ng pelikula sa ibang film outfits where he gets to work with stars na mas sikat pa sa kanya mula sa ibang network.

Nang tanungin siya ng mga press kamakailan, sinasabi nito na he loves working with ‘quality’ people. Ang ibig sabihin ba ay hindi ‘quality’ ang mga taong nakakatrabaho niya sa ibang avenue?

Pasimple itong si guwapong aktor sa pagsi-shade, pero huli ka namin, uy! Siguro ay dapat din mag-isip ng strategy ang aktor kung gusto niya talagang bumongga ang kanyang karir. He might be working with ‘quality’ people now, pero hangga’t wala kang box-office hit ay huwag ka munang tumoma, huh!