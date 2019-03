Blind Item: Controversial lover boy, binasted ng komedyanteng aktres?

BAGO RAW niligawan ng isang Controversial Lover Boy ang isang Sikat na Actress/Endorser, una raw muna itong pumorma sa isang versatile actress na mas kilala ngayon sa pagpapatawa.



Ayon sa nakalap namin na chismax, una raw na nagpakita ang Lover Boy sa Versatile Actress nang magsama sila sa isang proyekto. Ang kaso, noong panahon na ‘yun ay brokenhearted ang aktres. In the coming years ay may ilan din showbiz and non-showbiz girls na pinormahan ang aktor. Ang iba ay naging successful for a time pero most of the time ay basted ito.



Last year lang daw inattempt muli ng Lover Boy na ligawan si Versatile Actress. Ang kaso, mas pinili ng huli ang kanyang current boyfriend na non-showbiz. Mas swak kasi ang personality nila at pareho rin sila ng prinsipyo pagdating sa kanilang faith sa Panginoon.



Well, hindi naman na ‘yun nagmamatter sa ngayon. Ang importante, pareho sila na nahanap na ang kanilang pure love. Woot!