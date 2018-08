Blind Item: Beauty queen, lumalabas ang pagiging liberated!

ANG HIRAP siguro maging beauty queen. Kapag suot mo ang korona, required ka na maging role model sa madlang pipol. Hindi mo basta-basta mailalabas ang tunay na ikaw dahil may kontrata ka na bigatin ang parusang kaakibat kung ikaw ay lumabag.

Kaya siguro during the term of this lovely beauty queen ay very innocent at napaka-dalagang Pilipina ng kanyang aura. Mahusay pa itong sumagot sa mga tao, natural ang pagiging matalino at may ibubuga naman talaga kung pagiging empowered woman rin lang ang pag-uusapan.

Ito ang dahilan kung bakit nabigla ang ilan sa kanyang loyal fans and followers nang magpost ito ng sunod-sunod na sexy photos na talaga naman palong-palo sa kaseksihan at oozing ito with confidence. Wala itong kiyeme kahit pa halos kita na ang kanyang kaluluwa. Kahit ang pictures nila ng kanyang idinidate ay all-out na siya sa kanyang pagshi-share.

Tapos naman na ang termino niya bilang isang beauty queen kaya okay na okay lang na gawin niya ang gusto niya. Kung isa nga naman talagang siyang liberated chick, just let her be! Hindi naman siya ang kauna-unahang beauty queen turned actress na kinarir ang pagbubuyangyang ng katawan sa silver screen. Sana lang ay mabigyan ito ng magagandang proyekto para puwede for international release. Boom!