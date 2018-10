Blind Item: Award-winning actress, disappointed sa kinahinatnan ng role sa teleserye

MARAMI ang na-excite nang bigyan ng teleserye ang isang award-winning actress na nagkaroon ng breakthrough project last year. Deserve naman kasi ng aktres na magbida lalo pa’t ipapares siya sa isa sa pinakasikat na leading men ng bansa. Kahit paano ay may intrigue sa likod ng possible pairing na ito.

Ang kaso, habang tumatakbo ang istorya ay lumabas na parang support cast lang ang talented actress. Maraming fans ang nagrerequest na sana’y siya ang makatuluyan ng bidang lalaki, pero habang mega-tweet ang mga fans ay lalong kumonti ang exposure ng aktres. Kahit ang isa niyang ka-loveteam ay nalimitahan din ang mga eksena kahit pa sila ang rason kung bakit naging curious ang mga tao sa show.

Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi tumagal ang programa. Talo kasi ito ng kalabang programa sa ratings. Hindi rin naman kasi nasunod ang ina-aspire ng fans na kahihinatnan ng characters kaya agad din silang bumitaw. Blessing in disguise na rin siguro na hindi tumagal ang show para hindi na humaba pa ang pagtitimpi ng aktres.

Anyway, sa ngayon ay pansamantalang magreretire muna ang aktres sa teleserye dahil tila nasayang ang oras niya sa proyektong ipinangakong napako. At least she found her own passion projects, huh!