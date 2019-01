BIMBY, MAHAL NA MAHAL ANG INA NA SI KRIS AQUINO

NAKAKATUWA naman ang anak ni Kris Aquino na si Bimby. Kung sinasabing isang Mama’s Boy si Bimby, ang sagot ko dyan, mahal na mahal nya talaga ang kanyang ina. Mama’s Boy na kung Mama’s Boy ang binatilyo, pero isang magandang huwaran ang anak ni Kris ng mga kabataan na karamihan ngayon ay mga pasaway.

I love Bimby sa paguugali niyang ito na inayunan naman ng karamihan sa mga detractors at bashers ni Kris. I love Kris for bringing-up Bimby and Josh na marespeto at mapagmahal. Period.

During Kris’s check-up in Singapore last weekend, ayaw talaga iwanan ni Bimby ang kanyang mom during Kris’s medical procedures na pati sa pagtulog ng binatilyo, ayaw niya iwanan ang kanyang mom sa hospital bed nito at sa sofa na lang ito natulog at ayaw umuwi para magpahinga sa hotel (katabi lang ng hospital), kung saan doon naka-confine ang Queen of All Media.

Nakakatuwa tingnan na ang isang binatilyo na tulad niya na nasa growing-up stage na kumpara sa ibang mga bata na kaedad ni Bimby ay mga barkada ang gusto kasa-kasama at ang pagiging goodboy ni Bimby ay kinaiingitan ng mga magulang na may mga problem child.

Sa pagbabalita ni Kris sa kasalukuyang estado ng kanyang kalusagan, nai-share niya sa mga supporters and followers niya na ang kanyang autoimmune diseases will be a life long.

“It doesn’t mean i cannot LIVE a complete life. Avoiding my worst allergy triggers, eating healthy, facing whatever stressors may come along armed with faith, and i can still look forward to many years with my sons, and also doing the job i love.”

Pagse-share pa pa ni Tetay: ”Bimb said he & kuya will watch over me to make sure i obey…

Bimb reminded me before he slept to please THANK YOU because you care for and pray for the 3 Aquinos- Kuya Josh, Bimb, and me.”

Bukod sa mabait si Bimby ay malambing din ito sa ina. Nasorpesa nga si Kris na prior to her medical procedure ay sinorpresa ng anak ang ina with lots of Care Bears stuff toys na pinuno ng binatilyo ang room ng ina.

Reyted K

By RK Villacorta