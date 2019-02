BILIB KINA WINWYN MARQUEZ AT ENZO PINEDA: “Both are intelligent actors!”- Direk Joey Reyes

MATAGAL NA pala gusto ni Direk Joey Javier Reyes na ma-handle si Winwyn Marquez sa isang project. Gusto niya mai-direk ang beauty queen-actress na via the film Time & Again, naisakatuparan ni Direk Joey ang pangarap niya.

“Noong bata pa yan, iba siya. She’s the younger sister of my inaanak na si Yeoj na anak na panganay ni Kumpareng Joey (Marquez) at Alma (Moreno),” kuwento ni Direk Joey sa amin prior to the main presscon proper ng pelikula.

“She’s one of the intelligent actors natin ngayon. I believe in Winwyn na malayo pa ang mararating niya,” say ng direktor ng newest romance movie na produced ng Regal Films. “Hindi ako nagkamali to get Winwyn for the role. She plays a writer in the movie,” dagdag ni Direk Joey.

While si Enzo naman na as always ay pa-sexy sa kayang mga posting ng pictures niya sa kanyang IG account. Aside from being one of the sexiest male actor natin, iba din ang dating ng binata kay Direk Joey.

“Tatahi-tahimik lang yan pero he’s intelligent,”diskripsyon ni Direk sa kanyang lead actor. Sa katunayan, paniwala ng pamosong director na swak ang tambalan ng dalawang bida niya sa pelikula.

Sa looks ng dalawa, bagay sila. Ang galing nila. Masaya ang director sa mga artista niya lalo pa’t ang positive vibe na dala-dala ng dalawa sa shooting ay nakakagaan sa set. Masuwerte si Direk dahil magaan katrabaho ang dalawang lead stars niya sa pelikula na palabas na sa Wednesday, February 20 na siya din ang sumulat at produced ng Regal Films.

Cute ng full trailer ng pelikula na hopefully ay mag-click sa moviegoers at hindi matulad sa mga naunang mga Filipino films na hindi sinuportahan ng mga kababayan natin.

Reyted K

By RK Villacorta