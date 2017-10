BIKTIMA NG FAKE NEWS: “Please do not make speculations or misinform the public!”- Arnel Cowley (Boyfriend of Isabel Granada)

KALOKA ang ibang mga manunulat sa print at online. Sa kagustuhan na maka-scoop ay kung anu-anong “fake news” ang ibinabalita nila.

Sa kaso ng aktres at dating That’s Entertainment member na si Isabel Granada, ang ilan sa mga iresponsable na hindi marunong mag-check ng reliability at credibility ng kanilang mga sources ay pinatay na nila ang aktres na as of this writing ay lumalaban pa rin sa kanyang buhay sa Hamad General Hospital in Doha, Qatar.

Ako personally, hindi ko gagamiting istorya sa kolum ko ang tungkol sa mga ganitong usapin kung ang source ko ay kung sinu-sino na lang.

Buhay po ito ng tao. Hindi ito kuwento tungkol sa awayan at intrigahan lang sa showbiz. Buhay ito ng isang tao na until now ay lumalaban at ipinagdarasal ng mga kaibigan niya at mahal sa buhay na malampasan ang kritikal na sitwasyon.

Kung hindi rin lang direktang impormasyon mula sa pamilya ng nasasangkot, hands-off muna ako sa isyu kapag buhay na ang pinaguusapan.

Mas may karapatan at paniniwalaan ko na ang magbabalita ay ang asawa, anak or magulang ng nasasangkot sa usapin kaysa ang miron, nurse or even na mga nagke-claim na barkada or close friend.

May mga bagay-bagay kasi na dapat mula sa pamilya muna ng nasasangkot magmula bilang respeto sa kanila. Huwag pangunahan.

Nang lumabas ang online na balita, nagkumahok ang ilan para makauna na ang ilan sa mga manunulat, ang comatose at walang malay ay pinatay na nila.

Sa official statement ng live-in partner ni Isabel na si Arnel Cowley (kasal pa rin si Isa sa mister na si Jericho Aguas) na kasama ng aktres sa Doha na naglabas ng pahayag para once and for all ay maging malinaw ang isyu at sitwasyon ng aktres:

“To all family and friends, please pray for my wife Isabel Granada who is in ICU at Doha Qatar in a critical condition.

“She suffered from a brain hemorrhage which indicates aneurysm and in turn affected her heart. She collapsed suddenly without warning yesterday afternoon and is still not responding.

“I have released this statement to end inaccurate speculations during this hard time for myself and the rest of the family and I would also like to thank the people that’s supporting me here in Doha,” paglilinaw ni Arnel sa sitwasyon ng girlfriend.

Dagdag pa nito: “Please respect our privacy and please do not make speculations or misinform the public,” pagtatapos ng official statement.

We hope ay malampasan ni Isa ang kritikal na estado na nito sa buhay niya. Sa tulong ng mga kaibigan niya na patuloy na nagdarasal alam ko, Isabel will survive. Keri mo yan, Isabel.

Reyted K

By RK Villacorta