Misyon Aksyon: Biktima ng BSGE Consumers Ent. energy saver, balak isoli ang mga unit?

KAUGNAY NG NAKARAANG kolum natin, isang biktima pa ng energy saver na ikinakalat ng BSGE Consumer Enterprises ang sumulat sa atin. Narito ang sinasabi sa liham:

“Sir, nabasa ko po ang inyong kolum na Misyon Aksyon dito sa Pinoy Parazzi ukol sa energy saver. Nais po naming malaman kung papaano mababalik ang aming pera na aming ibinayad sa biniling energy saver device.

“Akala po namin, totoo ang kanilang produkto. Mismong kami po ang magpapatunay na hindi ito totoo. Bukod sa napakamahal ng energy saver device na aming nabili, higit pang lumaki ang bill ng aming kuryente. Wala kaming napalang pakinabang.

“Tama po ang sinabi ng taga-DoE na wala pang anumang device na makababawas ng konsumo ng kuryente. Kaya paano naman po kami matutulungan ng DTI at DoE, ‘pag ganito ang problema namin, ‘di ba ho?

“Dalawang ahensiya ang siyang nakasasakop at may karapatan, para mapangalagaan ang mga consumer. Hindi nila aprubado ang produkto, at walang tatak-ICC para masabing ligtas na gamitin ito.

“Panloloko po ito. Minsan po, lumabas na ito sa isang programa at sa diyaryo, pero natigil ang kanilang pagbatikos. Dalawang taon na ang nakararaan, kaya nagtataka po kami kung bakit patuloy ang kanilang pamamayagpag sa merkado. Dapat po, may mga katibayan sila na ang kanilang produkto ay may mga testimonial na talagang nakatitipid ang kanilang energy saver device.

“Kung maaari sana, lumantad na rin ang iba pa nilang mga biktima ng kanilang produkto. Nalaman po namin na karamihan pa sa kanilang mga energy saver consultant o ahente, karamihan ay high school graduate lamang, at ang kanilang ginagawang manager ay second year college lang.

“Sama-sama naming ibabalik ang kanilang produkto, at higit sa lahat, masampahan ng kaso at maipasara ang kumpanya para hindi na muling makapambiktima.

“Katunayan nga po, isa sa kanilang mga ahente ang hindi magawang makaalis sa kumpanya, dahil sasampahan nila ng kasong estafa. Siyempre ayaw mo ng gulo, hindi ka na aalis sa kumpanya at tuluy-tuloy ang panloloko. Sa iba naman, may mga kaso nang isinampa. Kaya talagang bihasa silang manloko ng tao.

“Umaasa po kami na mabibigyan ng konkretong solusyon ang aming panawagan na maipasara na ang BSGE Consumer Enterprises na may opisina sa Rm. 406 S Medalla Bldg., #1 McArthur Highway cor. EDSA, Cubao, Quezon City, na pag-aari ni Mr. Sonny Albino Buenaventura.”

Gumagalang,

Mr. Go ng Pasig

PAGING DTI SEC. Arman Favila at DoE Sec. Angelo Reyes, mga sir, paki-imbestigahan naman po ang energy saver device.

Sa BSGE Consumers enterprises bukas po ang aking kolum para sa inyong panig at kapaliwagan.

Misyon Aksyon

Arnel Petil