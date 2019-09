‘BIGGIE’ DAW: Jerome Ponce, may kumakalat na photo scandal?!

DUMAAN sa auditon si Jerome Ponce para mapasama sa barkada movie ni Direk Jason Paul Laxamana na “Ang Henerasyong Sumuko sa Love” na mapapanood na next Wednesday, October 2. Lahat ng nasa cast ay dumaan sa audition kabilang sina Tony Labrusca, Myrtle Sarossa, Jane Oineza at Albie Casino.

During the call for audition, hindi alam ng aktor kung ano ang magiging role niya. Hindi ini-expect ni Jerome na siya pala ang nasa sa isip ni Direk Jason para sa gay character sa movie na si Denzel na isang openly gay.

Sa full trailer, very daring si Jerome sa mga eksena niya. Bed scene with a guy, shower scene na kita ang butt ng aktor and more. Interesting ang role ni Jerome sa pelikula, lalo pa’t iba’t ibang male hunk partner ang mga kaeksena niya. Very now ika nga ang karakter ni Jerome sa pelikula.

Sa media conference, nilinaw ng aktor na sa una ay hesitant siya tanggapin ang role sa pelikula.

“Hindi kasi ako handa,” sabi niya. Pero with Direk Jason Paul’s magic, nakumbinsi niya si Jerome. Ipinaliwanag sa sa kanya kung ano ang delicate scenes na gagawin niya

At the event, naklaro din ang kumakalat picture ng binata na hubad ito at kitang-kita ang kanyang private part. Yes, mayroong nude photo si Jerome circulating sa social media. Malaki,as in huge. Isa lang sagot ng aktor: “Pag malaki akin yun,” diretsahan niyang sagot na alam mo naman nagbibiro lang siya.

Reyted K

By RK Villacorta