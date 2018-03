Bernardo Bernardo, pumanaw na dahil sa cancer

PUMANAW NA ang acclaimed actor na si Bernardo Bernardo dahil sa pancreatic cancer kaninang umaga (March 8).

Bernardo Bernardo was born on Jan. 28, 1945. He is now 73 years old. Una siyang nakilala bilang magaling na stage actor bago niya pinasok ang pelikula at telebisyon.

Since December of last year (2017) ay nagsimula nang bumagsak ang kanyang pangangatawan na naging very alarming para sa kanyang mga kapamilya at kaibigan sa industriya.

Isa sa hindi malilimutang pelikulang ginawa niya ay ang Manila By Night (City After Dark) ni Ishmael Bernal kung saan nanalo siyang Best Actor sa Gawad Urian.

Naging very remarkable naman ang character niya bilang si Steve Carpo sa sitcom na Home Along Da Riles ng ABS-CBN na pinagbibidahan ni Dolphy.

Huling napanood si Bernardo Bernardo sa pelikulang Ang Larawan na ipinalabas sa 2017 Metro Manila Film Festival.

Mula sa Pinoy Parazzi, ang amin pong pakikiramay sa kanyang mga naulila.

La Boka

by Leo Bukas