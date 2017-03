Bernard Palanca, pinagpipiyestahan sa social media ang video scandal

Nag-viral ang “masturbation” video ng aktor na si Bernard Palanca na pinagpipistahan sa social media.

Tuesday, March 7, I got a copy of the said video galing sa isang kaibigan na taga-Amerika pa.

Si Bernard, nakahubad, mukhang lasing (ewan ko kung sa alak) para magkalakas-loob na kunan ng video ang sarili sa ganap niya.

Very clear ang video, vivid, at hindi malabo. Sa totoo lang, siyang-siya dahil nakatambad ang mga tattoo niya sa may bandang balikat.

Hindi malinaw ang audio na parang may kausap siya sa video. O baka nakikipag-cyber sex siya sa kausap. O baka naman nagbibigay lang siya ng instruction kung papaano gamitin ‘yong “plastic pussy”, kung saan ipinapasok ang ari ng lalaki sa maliit at makipot na butas sa parang matigas-tigas na foam na hugis ari ng lalaki.

Nang makapasok na ang ari ni Bernard, slowy ay kina-caress niya ang kanyang note habang nakasuot sa ari niya ang plastic pussy na ayon sa kausap namin ay worth around US$50 ang presyo na nabibili sa mga sex shop sa Amerika.

“Pero hindi raw masarap ang feeling. Parang bitin sa sensation,” mensahe sa amin ng kaibigan. Hindi niya nilinaw kung reusable ang naturang plastic pussy.

Nagtapos ang video na nakatutok ang camera sa ari ni Bernard na suot-suot ang sex toy na ginamit niya.

I just don’t know kung nag-cum ang aktor sa eksena niyang ‘yun.