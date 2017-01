Benjamin Alves at Julie Anne San Jose, walang ipinag-iba sa mga ‘showbiz’ couple

The usual showbiz cliché ang bukambibig ng mga artistang ayaw umamin sa kanilang mga relasyon lalo pa’t kapwa artista ang kanilang ka-partner. Pero kung titingnan mo naman ang closeness nila, iisipin mo na ang pangde-deadma nila sa katotohanan na malaman ng publiko at ng media kung ano ang kumpirmasyon sa relasyon nila, mabubunyag na lang sa araw na naghiwalay sila.

Sa presscon ng bagong teleserye ng GMA na “Pinulot Ka Lang sa Lupa” na pinagbibidahan nina Benjamin Alves at Julie Anne San Jose, naging topic namin ng mga kasamahang reporter ang white lies ng mga artista.

Kita mo naman ang closeness nila. Ang hawakan nila ng kamay at mga titigan, hindi ka magdadalawang-isip na sabihin sa sarili mo na sila na nga.

Tulad sa kaso nina Benjamin at Julie Anne, mababasa mo sa mga ikinikilos ng dalawa na may “something” between them, na ayaw lang aminin ng dalawa.

Cliché sa showbiz ang “We’re friends but not lovers”, “We are getting there (into a relationship)”, “We’re just superclose but we’re not lovers”, etc. na pinagtatawanan na lang namin.

Sa kaso ni Benjamin at Julie Ann, very proud ang binata sa “super friendship” nila ng dalaga na ayaw pa ring kumpirmahin nito.

Ngingiti-ngiti lang si Benjamin kapag inuurirat mo si Julie Anne sa kanya. Pero nang tanuning siya nang masinsinan, si Julie Anne ang babae na gusto niya na maging girlfriend.

“I am happy when we’re together. Masaya ako kapag nand’yan siya. Kahit magkasama kami sa taping at sa mga lakad, kapag nakauwi na kami, still enjoy taking to her,” kuwento ni Benjamin sa amin.

Malaki ang pasasalamat ng aktor na nagkasama sila ni Jilie Anne sa bagong teleserye na mapanonood simula January 30 sa GMA Afternoon Prime pagkatapos ng “Hahamakin ang Lahat”.

Sa serye, Benjamin plays the role of Ephraim while Julie Ann naman plays Satina.

Sina LJ Reyes, Victor Neri, Allan Paule, Martin del Rosario, and Jean Garcia plays support sa obra nina Gina Alajar at Aya Topacio.

Habang isinusulat namin ang column item na ito, nasa Cebu si Benjamin. Hindi malinaw ang DM niya sa amin sa Instagram kung kaya siya nasa Queen City of the South ay para mag-promote ng kanilang bagong serye at kung kasama ang kanyang “love” na si Julie Anne.

Reyted K

By RK VillaCorta