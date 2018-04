Belladonnas at Clique 5, magkakapatid ang turingan at walang talu-talo!

CLOSE ang grupong Belladonnas sa all-male group na Clique 5 na unang ini-launch ng 3:16 Events & Talent Management na pinamamahalaan ni Len Carillo.

Pero ayon sa Belladonnas, parang magkakapatid lang ang turingan nila ni Clique 5. Hindi raw uso sa kanila ang talu-talo dahil tiyak na pagagalitan sila ng kanilang manager.

“Bawal po sa amin ang ganun. Brothers and sisters lang po talaga ang turingan namin,” paglilinaw pa nila.

Samantala, ipinasilip na sa showbiz media nung grand launch ng Belladonnas ang una nilang music video para sa kantang Enjoy and Ride na sinulat ni Blanktape. Last Sunday, nag-shoot muli ang Belladonnas ng panibagong music video sa Clark, Pampanga na idinirek naman ni Buboy Tan.

Ang Belladonnas ay binubuo ng 7 girls ages17 to 20 years old. Their members are Quinn, Rie, Xie, Jazzy, Chloe, Phoebe at Stiff.

Wika ng grupo, “We will do our best to make a mark in this industry. We are very determined.”

Walang boyfriend ang Belladonnas ngayon. Naka-focus daw muna sila sa pagbuo ng career. Maging ang Clique 5 ay bawal din munang mag-girlfriend.

On May, magsisimula nang magsyuting ang Belladonnas and Clique 5 ng isang advocacy film na ididirek din ni Buboy Tan. Ipapalabas ang pelikula sa iba’t ibang schools sa buong Pilipinas.

La Boka

by Leo Bukas