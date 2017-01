Bella Padilla, nakipaghiwalay na kay Neil Arce

Malaking gulat ng press people sa presscon ng bagong teleserye na kukurot na naman sa ating mga puso, ang “My Dear Heart” na kuwento ng batang si Heart, sa ibinalita ni Bella Padilla tungkol sa kanyang lovelife. Walang aabug-abog, heto’t sumambulat na split na sila ng boyfriend niyang negosyante at film producer na si Neil Arce.

The last time na katsikahan ko si Neil was at the presscon of the film “Camp Sawi” ng Viva Films, kung saan ang grupo niya ay isa sa mga producer ng pelikula. Sabi nga ni Neil sa amin na natatantaan ko nang tanungin ko siya kung kailan naman ang kasalan nila ni Bella, “Malayo pa. Ayaw ko siyang madaliin. Bata pa ‘yan at hinahayaan ko muna siyang mag-enjoy para naman sa mga dreams niya.”

But only last night, kung hindi pa nakumusta kay Bella ang realasyon nila ng boyfie, hindi pa malalaman ng media na split na silang dalawa.

“But we’re friends,” sabi ni Bella sa press nang uriratin sa kanya.

Sa katunayan, may project nga raw sila ng ex-boyfie niya sa Viva Films, isang romcom na bida siya with Jericho Rosales. Bahagi raw sa conceptualization ng istorya ay silang dalawa ni Neil ang bumuo. Buddy-buddy silang dalawa.

“Okay pa rin, like ngayon nagsi-shoot kami ng movie. Okay parin naman kami,” dagdag pa ng dalaga tungkol sa post hiwalayan nila ng boyfriend.

Sabi ni Bella, on the business side ay oks sila ni Neil. Nagdya-jive ang ideas nilang dalawa.

“‘Yung utak namin pagdating sa mga trabaho at pagdating sa mga concept, walang problema,” aniya.

Ayaw nang idetalye ni Bella ang dahilan ng kanilang hiwalayan, pero okay naman ang pakikitungo ng isa’t isa kahit hindi na sila magka-relasyon.

Napag-alaman namin sa dalaga na pagdating pala sa television works and assignments, under contract si Bella sa ABS-CBN, sa pelikula naman ay nakapirma siya sa Viva Films, kaya nasa priority list siya ‘pag may bagong shows na gagagawin ang Kapamilya Network.

Kuwento pa ni Bella, bago pa gawin ang seryeng “My Dear Heart” na mapanonood na simula Monday, January 23, pagkatapos ng “FPJ’s Ang Probinsiyano”, nang magkita sila ni Connie Reyes, nabanggit nito sa kanya na gusto siya nitong makasama sa project, na during that time ay wala pang offer sa dalaga.

Sa bagong show, makasasama rin niya aside from Miss Connie sina Zanjoe Marudo (playing her husband), ang baguhang child star na si Nayomi Ramos (as Heart) sa role ng anak nila ni Z, Rio Locsin, Joey Marquez, Robert Arevalo, Eric Quizon, Ria Atayde, at marami pang iba, sa direksyon nina Jerome Pobocan at Jojo Saguin.

Reyted K

By RK VillaCorta