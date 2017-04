Bela Padilla, pinagbawalan ng ex-boyfriend na si Neil Arce na magsalita

NAALALA ko noong grand presscon ng pelikulang “Camp Sawi”, na movie nina Bela Padilla at Arci Muñoz noon, ang sinabi ng film producer na si Neil Arce (of N2 Productions na co-producer ng Viva sa film project na ‘yun) na ayaw niyang madaliin si Bela sa usaping “kasal”.

“Bata pa ‘yan. Parang bata ‘yan. I let her enjoy the things na dapat niyang ma-enjoy,” kuwento ni Neil sa amin.

Fast forward after a few months, idineklara ni Bela sa presscon ng teleserye niyang “My Dear Heart” na split na sila ni Neil. Nagulat ang press na parang walang kaabug-abog at biglaan ang hiwalayan.

Wala ngang premonisyon, ‘ika nga, na maghihiwalay ang dalawa, the fact na oks naman sila.

Walang isyung selos or may third party involved. It was a mutual agreement, paliwanag noon ng dalaga.

Pero heto ang latest, ang ex-boyfie ni Bela, natsi-tsismis ngayon kay Angel Locsin na sa recent vacay ni Angel with her friends (halos mga taga-Kapamilya Network ang kasama niya) sa Hong Kong last Holy Week, nakita si Neil in the company of Angel and friends. Patunay lang na may namumuong romance between Angel and Niel at ang tsismis ay may kumpirmasyon.

Si Bela hindi na nagulat sa balita na nag-trending sa social media.

Sa grand prresscon ng movie ng dalaga na “Luck At First Sight” with Jericho Rosales sa direksyon ni Dan Villegas, “Actually, alam ko naman na nagdi-date na si Neil, but I didn’t ask for specifics. But I’m aware that he’s already in the dating scene,” say ni Bela na wala ngang pagkagulat sa mga nagaganap.

Pero as ex-girlfriend ni Neil, deadma na siya kung ano man ang ginagawa ng dating boyfie o kung sino man ang dinidiskartehan niya.

“I’m okay with that. Super okey,” say ng dalaga.

May agreement na sila ng kanyang ex-boyfie. “I’m not sure if I’m allowed to answer these questions because he’s right there, and he firmly told me not to answer questions about him,” pahayag ni Bela.

Pero based sa obserbasyon ko personally, mukhang oks naman ang ex-lovers status nilang dalawa.

Cool nga dahil ang pelikulang “Luck At First Sight” ay pelikula na sinulat nilang dalawa, na kahit split na as lovers, hindi naapektuhan ang trabaho nila pareho bilang artista (si Bela) at film producer (si Neil).

In short, they don’t mix their personal life sa kanilang trabaho, na which for me is mas okey at much cooler dahil mas propesyonal ito kaysa sa pa-emote-emote pa.

Sa pelikula nina Bela t Jericho, makasasama nila sina Kim Molina at Cholo Barreto na showing na sa May 3 in theaters nationwide.