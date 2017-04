Bela Padilla, iniyakan ang regalong makinilya ni Jericho Rosales

PURING-PURI ni Bela Padilla ang leading man niyang si Jericho Rosales sa pelikulang “Luck At First Sight” dahil napaka-humble, professional, at generous daw nito.

Hindi ini-expect ni Bela na bibigyan siya ng regalo ni Echo na isang vintage typewriter sa kanilang last shooting day. Ayon kay Bela, sobrang iniyakan niya sa tuwa ang gift ni Echo dahil ang tagal na raw niyang naghahanap nito.

“Imagine, naisip pa niya ‘yun,” tuwang-tuwang sabi ni Bela.

Importante kay Bela ang makinilya dahil bukod sa pagiging aktres ay isa rin siyang writer. In fact, konsepto niya ang “Luck At First Sight”.

When asked kung nagamit na niya ang makinilya, sey ni Bela, “Honestly, ayoko siyang gamitin kasi may isinulat siyang letter. May nakasampa ro’n sa typewriter. So, parang hindi pa ako ready na tanggalin ang letter.

“Baka ‘pag tapos nang lumabas sa mga sinehan ang “Luck At First Sight”, uumpisahan ko na. Kasi ang ganda-ganda ng sulat niya, eh. Nakata-touch.”

Showing na sa May 3 ang “Luck At First Sight” na si Dan Villegas ang director.