Bela Padilla, dedma sa tsismis na ipinagpalit siya ng ex-BF kay Angel Locsin

SA presscon ng “Luck At First Sight” ng Viva Films at N2 Productions ay walang nagawa ang bida ng pelikula na si Bela Padilla kundi sagutin ang tanong kung totoong ka-date ng ex-boyfriend niyang si Neil Arce si Angel Locsin sa Hong Kong noong Holy Week.

“Honestly, ayoko po sanang sagutin, kasi wala naman nang parang kailangan pang sabihin or walang kailangang i-explain. Malaya si Neil na gawin ang gusto niya.

“And kung ganu’n man, I’m very happy for him,” reaksyon ni Bela.

Iginiit din ni Bela na kabarkada nila si Angel at laging kasama.

Posible bang na-develop sina Neil and Angel?

“Hindi ko rin po alam, eh. Kasi, ikinukuwento niya naman sa akin, pero hindi specific. So, ayoko rin namang kulitin siya,” tugon niya.

Hindi rin daw siya nahe-hurt kahit ma-link sa iba ang dating kasintahan at isa sa mga producer ng “Luck At First Sight”.

“Hindi po, eh, hindi naman po,” sey pa niya.

Samantala, tatlong beses umiwas si Neil sa press na gusto siyang interbyuhin tungkol sa isyu.

Palabas na sa May 3 ang “Luck At First Sight” at kasama ni Bela sa movie si Jericho Rosales. The film is directed by Dan Villegas.