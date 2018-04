‘BEHIND’ THE SCENE: Juancho Trivino, nagpasilip ng buttcheeks

KUNG LAST YEAR ay todo post ng mga bikini pictures na may pa-emphasis sa kanilang buttcheeks ang ilan sa mga sikat na female young stars natin sa kasalukuyan like Nadine Lustre and Maine Mendoza, mukhang ang mga lalaki naman ngayon ang nagpapatunay na sila’y ‘pwetmalu’ sa pagpapasilip ng kanilang ‘behind’.

Una na sa listahan ang Kapuso actor na si Juancho Trivino, na lately ay ginisa ng mga diehard AlDub fanatics dahil sa kanyang kontrobersyal na video. Nope, walang scandal ang aktor. Ang diumano’y video niya na parang nagdidirty sign sa isang poster ni Alden Richards ang cause ng pagbibeast mode ng mga fans nito.

Marami rin ang tila inggit dahil halata naman na sa showbiz ngayon ay si Juancho ang pinakamalapit sa Phenomenal Star na si Maine Mendoza. Ang friendship nila na nagumpisa sa programang ‘Destined to be Yours’ ay nacarry over kahit matagal nang tsinugi sa ere ang show. Ang grupo nila nina Sheena Halili ay laging visible sa mga showbiz events.

Ano ba naman kasi ang paki natin kung sina Maine at Juancho talaga ang mas close offcam? Analangin naman na hindi sila magpansinan dahil lang sa mga faney, huh!

Anyway, Juancho is now 24 years old kaya naman may pa-surprise gift siya sa kanyang followers – ‘yan ang pasilip ng kanyang pwetmalung buttcheeks na kuha sa isang resort sa Zambales.

Marahil ay pinagsabihan, tinanggal agad ni Juancho ang nasabing larawan, pero matinik ang mga netizens at nakakuha pa rin ng screenshots nito.

Naku, mainit-init ang binata ngayon ha!