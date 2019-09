BEAUTY QUEEN RUMBLE? Kylie Verzosa, nadala sa eksena kaya naduraan si Maxine Medina

NALOKA kami sa balitang nakalap namin recently na may ‘duraan’ na nangyari sa set ng isang teleserye. Diumano, dinuraan ni Actress 1 si Actress 2 habang nasa isang intense fight scene sila at ang bonus ay may pa-bubbles pa raw ito, huh!

Later on ay nagpa-blind item ang pinsan ni Actress 2 na si Diane Medina tungkol sa sinapit ng kanyang pinsan. Later on, nabunyag din na sa set pala ng Los Bastardos naganap ang riot. Sino ang mga characters involved? Actress #1 is Kylie Verzosa while Actress #2 is Maxine Medina.

Ang nakakaloka pa ay parehong nag-umpisa bilang beauty queens ang dalawa. May tsika kaming natanggap na baka raw may kinalaman ang naging ganap sa teleserye mismo.

Hindi naman na lihim sa madlang pipol na in real life ay magdyowa na sina Jake Cuenca at Kylie Verzosa. Sa katunayan nga ay sa umpisa ng programa ay sila ang binibuild up na love team. Kalaunan ay biglang nagkaroon ng shift sa kuwento at ipinares na si Jake kay Maxine Medina.

Ayon sa mga tsismosa, naging sina Isagani at Isay raw sa programa dahil mas ‘bida’ ang dating ni Maxine Medina compared to Kylie. May mga nagsasabi rin na mas maraming improvements sa pag-arte si Maxine over Kylie na mas madali na gawin na lang kontrabida ang papel ni Kylie bilang Dulce.

Nag-sorry naman daw si Kylie kay Maxine. Pero bakit in-unfollow nila ang isa’t isa sa Instagram?

Okay, ituloy na natin ang pag-enjoy sa huling dalawang linggo ng Los Bastardos while the beauty queens rumble! Joke!