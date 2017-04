SA totoo lang, ang bilis ng pagpapayat ni Beauty Gonzales mula nang isilang niya ang anak nila ng kanyang fiancé na si Norman Crisologo, isang negosyante at isang art curtor. February 16, 2016 nang ipanganak ni Beauty si Baby Olivia, at para ngang hindi dumaan sa pagbubuntis ang Cebuna actress.

Noon ngang tumambad siya sa grand launch ng bagong afternoon serye ng Kapamilya Network, si Beauty, tunay na beauty sa kahulugan ng “maganda”, tila walang traces na minsan ay dumaan sa pagbubuntis, tumaba, at minsan ding na-insecure sa kanyang figure.

Yes, katawang modelo or beauty queen ang nasilayan ng press nang mag-pose sila ng co-stars niya na sina Bianca King, Joem Bascon, at Raymond Bagatsing sa harap ng mga kamera ng media.

Beauty plays the role of Tessa na isang fashion designer sa bagong afternoon teleseryeng “Pusong Ligaw” na mapanonood na sa darating na Lunes (April 24) na pamalit sa “The Greatest Love” na nagtapos ngayong Biyernes.

Kabado si Beauty sa muling pagbabalik-acting niya. Inamin niya during the presscon na, “I have mixed emotions. I am super thankful but nervous at the same time. I’m ready to take the challenge.”

Sa pagbabalik-telebisyon niya at pagiging aktibo muli, naghahanda rin siya sa magiging kasal nial ni Norman.

Pahayag ni Beauty sa media tungkol sa kasal niya, “Simple lang ‘yung wedding, konti lang ang bisita namin. Very intimate lang.”

Magaganap sa Manila ang kasalan, hindi raw puwedeng malayo, dahil tuluy-tuloy ang trabaho niya for “Pusong Ligaw”. Pero ayaw mag-name-drop ni Beauty ng mga celebrity na magiging bahagi ng kanilang wedding entourage.

“Basta, ‘yun na ‘yon. Siyempre, ang dami kong friends na celebrities. Friendly ako, eh!” Sabi pa niya.

Pero very thankful si Beauty sa future mister niya, dahil noong panahon na tila muntik- muntikan na siyang maging isang ‘pusong ligaw’ ay hindi siya pinabayaan nito.