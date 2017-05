Bea Alonzo, may dyowang tomboy? – Eddie Littlefield

SHOCKED NAMAN KAMI sa balitang diumano ay may dyowang tomboy si Bea Alonzo. Almost 2 years na nga raw ang relasyon ng dalawa. Lihim ang kanilang love affair dahil bawal sa mapanuring mata ng publiko at ng mga fans.

Kasi nga naman celebrity si Bea, makasisira sa kanyang showbiz career ang pagpatol niya sa tomboy. Kahit tutol nga raw si Mader sa namamagitan sa anak niya at sa lesbiana, wala itong magawa. Pangaral at dasal na nga lang daw ang puwede niyang maibibigay sa kanyang anak, maintrigang sabi ng aming kaibigan.

Sa condo nga raw ni Bea nagkikita ang dalawa. Minsan nga raw nagpang-abot ang tomboy at ang Mother ni Bea sa condo nito. Nag-away raw ang dalawa, nagbatuhan ng masasakit na salita sa isa’t isa. Kung hindi pa nga raw naawat ni Bea ang ina niya at ang lesbiana baka nagkasakitan pa nga raw ang mga ito, kuwento pa sa amin.

Mataray at astig kung pumorma ang tomboy na ito, lalaki ang dating pati sa pananamit. Galing sa magandang pamilya at tanggap nila ang pagkatao nito. Kilala ang kanilang angkan sa lipunan. Maganda pa nga raw kay Bea ang lesbiyana na ito. Hindi na kami na-surprise, nasa lahi talaga nila ang likas na kagandahan.

Katunayan nga, sikat na commercial model at fashion icon ang kanyang pinagmulan. Naging artista rin noong dekada 80’s, naging leading lady ng mga sikat na action star. Hindi sila nagtagal sa showbiz, nakapag-asawa ng business icon.

Para magkaroon daw ng privacy sina Bea at ang tomboy, fly sila sa Hongkong, Singapore at Bangkok para makaiwas sa tsismis at intriga. Si Bea pa nga raw ang gumagastos everytime na may trip sila abroad. “Libre nga naman silang gawin ang gusto nila, walang nakikialam,” dugtong pa ng aming kausap.

Ang tomboy rin daw ang naging dahilan kung bakit naudlot ang romansang Bea at Jake Cuenca. Nabalitaan daw kasi ng binata may karelasyon na tomboy ang magaling na actress. Para maging malinaw ang lahat, kinausap raw agad ng actor ang dalaga. Pinapili raw ni Jake si Bea kung sino sa kanila ng lesbiyana ang mas matimbang sa puso niya. Iyak lang daw ang naging tugon sa katanungan ni Jake. Walang nagawa ang guwapong actor kung hindi tanggapin na lang daw ang pagkasawi sa pag-ibig. Hindi raw totoong si Roxanne Guinoo ang naging dahilan kung bakit huminto sa panliligaw itong si Jake, seryosong kuwento pa sa amin.

Hanggang ngayon daw going stronger ang relationship ng dalawa. Panalangin nga raw ng mother ni Bea, magising sana ang kanyang anak sa masamang panaginip. Hindi pa rin matanggap ni Mader na sa kapwa niya babae pumatol ang kanyang anak.

Ano kaya ang masasabi ni Bea Alonzo sa intrigang ito tungkol sa kanya? Bukas ang pahinang ito para kunin ang kanyang panig sa controversial issue na ito.

AYAW Paawat!

by Eddie Littlefield