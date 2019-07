Bea Alonzo, magmu-move on na sa hiwalayan nila ni Gerald Anderson

WALANG CLOSURE. Hindi fair para kay Bea Alonzo na basta-basta na lang dinedma ni Gerald Anderson ang girlfriend at hayun, split na pala sila. Three years na sana ang dalawa nitong July.

Ayon sa kuwento ng aktres: “We did not break up. He just started not talking to me.” Ganun lang? Easy excuse. Easy way out.

Inamin ng aktres na bigla na lang siyang iniwan ng aktor sa ere ng boyfriend niya at wala silang pormal na hiwalayan. Nakalutang si Bea sa sitwasyon.

No wonder na ang mga kapwa niya celebrities ay nakikisimpatya sa dalaga tulad nina Kris Aquino, Angelica Panganiban (parang similar case din sila ni Bea na lumutang din sa last two relationships niya with Derek Ramsay at John Lloyd Cruz) at marami pang iba.

Sa katunayan, mas nauna pa ang social media makaalam sa hiwalayan nila ni Gerald noong kainitan ng isyu last week.

Mas nauna pala umamin si Gerald sa isang TV interview na break na sila ng girlfriend kaysa kayBea na siya ang “girlfriend” ng binata.

Kawawang Bea, nabasa lang niya sa socmed from a fan ang “hiwalayan” nila ni Gerald na yun pala ay kinausap na ang ama ni Julia na si Dennis Padilla at naikuwento na nga diumano ng binata na hiwalay na sila at nagpaalam na nga daw na liligawan ang kanyang dalaga.

Only last Friday, sa story conference ng bagong teleserye ng aktres sa ABS-CBN, sinabi ng aktres na magmu-move on na siya kahit wala pa rin silang formal break-up ng boyfriend.

Sabi niya sa interview: “I’m moving forward. At saka, siyempre, hindi ako puwedeng magpaipokrita.”

After the hiwalayan incident, paniwala ng aktres na mas matibay na siya: “I feel like I’m a strong woman. Feeling ko, pinalaki ako ng ABS na professional, and I always have to show up regardless of whatever happening in my life.”

Sa mga friends niya na nagparating ng simpatya sa naging sitwasyon niya, thankful ang aktres sa kanila.

“Malaking bagay na nandiyan yung mga kaibigan ko. Malaking bagay na maraming nagki-care para sa akin. Actually, nagugulat nga ako, maraming nagpapadala ng bulaklak, maraming nagti-text, and malaking bagay yun sa akin.”

As of press time ay wala pa rin official statement mula sa kampo nina Julia at Gerald tungkol sa hiwalayan isyu.

Reyted K

By RK Villacorta