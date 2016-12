Bea Alonzo, feeling superstar ang dating kay Ian Veneracion

Feeling superstar pala ang dating ni Bea Alonzo sa kanyang leading man na si Ian Veneracion.

Magkasama ang dalawa sa latest soap opera ng Dos, ang “A Love To Last”.

“Unang-una, nagulat ako kung gaano siya kaalaskador which makes me really comfortable, kasi alaskador rin ako. Kunwari, bagong kita ko ang tao tapos idyo-joke ko siya. That’s my way of saying puwede mo rin akong biruin. Ganoon siya,” say ni Ian.

When asked kung paano siya inalaska ni Bea, Ian said, “Ang unang-unang pang-alaska niya sa akin, ‘Hello po, tito’. Aba, aba, sabi ko, grabe, ang lakas mang-asar nito, ha? Ngayon, kuya na lang tawag niya sa akin. Papa E daw ang tawag niya sa akin. Siya ang nag-imbento ng Papa E.”

“Noong una ang feeling ko parang spoiled brat. I mean, pa-superstar. Kais everyone treats her like a queen. ‘Yun unang impression ko gano’n, maarte ito, feeling superstar. Akala ko, pero sobrang mali pala ako. She’s down to earth. Iniisip ko lang kasi, matagal na siya sa showbiz tapos hindi ko kilala. Because everybody treats her a certain way. Hindi mo naman maiwasan to believe that.”

That was Ian’s first impression on Bea.

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas