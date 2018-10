Bea Alonzo and Gerald Anderson: Lovelife in Progress

SILA NA NGA kung wala nang aberya o kokontra.

Ang tinutukoy ko ay ang relasyon nina Bea Alonzo at Gerald Anderson na minsan ay muntik-muntikan na natuluyang mabuwag.

Noon, may hiwalayan blues ang dalawa na akala ng marami ay hindi na maaayos.

Pero this time, tila siguradong-sigurado na ang aktres na si Gerald na nga ang lalaking pakakasalan niya ay makakasama habambuhay.

At 31 years old, tila ready na ang aktres humarap sa dambana. Si Gerald naman na nasa edad 29 ay handa na rin at sigurado na kay Bea na siya ang mapapangasawa ng dalaga sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan nila noon.

Remember yong pelikula na My Perfect You na ginawa ng actor at Pia Wurtzbach na naging dahilan ng hiwalayan ng dalawa (Bea at Gerald) na muntik na natuluyan dahil sa third party isyu si Miss P (Pia) sa relasyon nila?

Sa katunayan, nang umugong ang “hiwalayan” isyu nila ng aktor noon, binanggit ng aktres sa isang panayam ni Bea noon na ‘single’ siya na meaning, nauwi sa waley ang kanila ni Gerald.

Pero recently, muli nag-init at naging viral ang Hong Kong trip photos ng dalawa na ibig lang sabihin, officially ay back to each other’s arms muli sila.

Mahirap patibayin ang isang relasyon. Hindi ganun kadali na ‘di tulad ng mga past relationships ng dalaga ay nauwi sa wala.

Pero ang sa kanila ng aktor ay iba. Madugong pakikipaglaban para di gumuho. Proud ang dalawa na ang relasyon nila ay naging matatag sa kabila ng mga intriga at pansamantalang hiwalayan.

Say nga ng aktres tungkol sa binata na mahal na mahal niya: ”At some point, it becomes a choice to keep loving somebody. Siguro yun, we choose to love each other.

“Siguro yun yung dahilan kung bakit andiyan kami sa isa’t isa,” na bonggang statement ng aktres.

Dagdag niya: “Learning process pa rin sa amin every single time na we’d have a problem.

“Honestly, marami akong natutunan about myself in this relationship, about him, about the things that I tolerate, about the things that I cannot tolerate. Yung relationship namin is a work in progress,” pagwawakas niya.

As of presstime, happy ang aktres sa pagtanggap ng publiko sa pelikula nila ni Aga Muhlach na “First Love” na nagsimula ipalabas last Wednesday.

Reyted K

By RK Villacorta