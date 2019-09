Baron Geisler sa balik-rehab issue: ‘Not true, fake news!’

“Not true! Fake news!”

Ito ang sagot sa amin ng Ang Probinsyano star na si Baron Geisler sa tanong namin kung totoo ang balita na balik-rehab siya at tatanggalin na sa Ang Probinsyano.

Ayaw din daw niyang palakihin pa ang isyu.

“Wag na. No comment na ako sa isyung yan kasi lalaki lang po,” dagdag niyang reaksyon.

“Just keep them wondering, as long as we know I’m still in Probinsyano, nothing to worry.

“I’m doing well. Okey na po yon. Less chika, more on showing. Kita naman po sa posts natin po everyday na lumabas ako sa Probinsyano. Nakikita naman nila ako everyday sa show,” pagdidiin pa niya.

Samantala, ipinagmalaki din sa amin ni Baron na isa na raw siyang “honorary datu” ngayon.

“Naging ambassador of peace po ako and we can enter Mindanao now to do good deeds for our brothers and sisters,” lahad pa ng magaling na aktor.

La Boka

by Leo Bukas