BARBIE FORTEZA AT KEN CHAN, BAGONG JUDY ANN AT PIOLO!

‘Yung hugis daw ng mukha nina Barbie at Juday ay may pagkakahawig. Si Ken naman ay gaya ni Piolo na marunong kumanta. Actually, si Ken pa nga ang kumanta ng pelikula nila ni Barbie na “This Time I’ll Be Sweeter”. Showing ito sa Nov. 8 under Regal Multimedia Inc.

SYLVIA SANCHEZ AT MATT EVANS, TULOY ANG BONDING!

Push na push ngayong hapon October 18, 3PM sina Matt Evans at Yayo Aguila sa kanilang meet and greet para sa grand opening ng BeauteHub by BeauteDerm sa Maligaya 168 Shopping Center Maligaya Village, McArthur Highway, Dolores, City of San Fernando, Pampanga.

Kahit sina Matt at Sylvia ay excited dahil magkaroon sila ng reunion ngayong Oktubre 28. Nagsama ang dalawa sa seryeng “The Greatest Love” na kung saan ay isa sa anak ni Ibyang.

Meron silang meet and greet sa store opening ng Beautederm sa Tuguegarao (October 28, 4PM). Gaganapin ito sa Brickston Mall, Puenge Ruyu, Tuguegarao City . Magsasama rin sila sa Cebu sa November 18.

Malaki ang pasasalamat ni Matt sa mabait na CEO at owner ng BeauteDerm na si Ms. Rhea Tan dahil hindi nawawala ang tiwala na ibinigay sa kanya. lahat ng events ay kasama siya . Tinupad din ni Ms. Rhea ang billboard ni Matt sa BeauteDerm dahil makikita na sa EDSA, North Luzon Expressway Apalit-Candaba Viaduct . Magandang birthday gift niya raw ito sa Oct. 22. Ramdam na ramdam ni Matt ang pagiging bahagi ng Beautéderm family!

Hindi rin maitatwa ang saya ni Ibyang sa muling pagsasama nila ni Matt.

“After months, I’m so happy to be reunited with my greatest love, Andre. I’m grateful to be with him again and to have the chance to, along with him, endorse a product we both trust, Love and believe in,” post ni Sylvia sa kanyang social media account.

“Nakakatuwa silang tingnan kasi para talaga silang totoong mag-nanay. Iba naman kasi magmahal at mag-alaga talaga si Sylvia e. I’m so proud of my Beautederm babies,” sambit ni Ms. Rhea.

“Actually , international and national distribution na po tayo, pero ang may center talaga is Vigan, Isabela, Tagum, Davao Del Norte, Davao City, San Fernando, Pampanga. Sa Ilocos po, sub-office ko po roon,” sey pa niya.

Hindi nagsisi si Ms. Rhea at tama ang desisyon niya sa mga kinuhang BeauteDerm ambassadors dahil masisipag ang mga ito na i-promote ang kanyang produkto.

May post nga si Sylvia sa kanyang Instagram Account nu’ng mag-workout training siya kay Coach Elma Muros: “Glad to be back here again with Coach Elma and of course, my trusty Beautederm Sunscreen mist to protect us from the heat of the sun. If you want to try it too, contact @beautedermphilippines at ‎09088627838 or send a direct message to their IG account. #beautedermskinhauz #beautedermambassadress”