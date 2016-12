Bamboo Mañalac & Sarah Geronimo: More Reasons to Give It a Try!

BAMBOO MAÑALAC

Real Name: Francisco Gaudencio Lope Belardo Mañalac

Birthdate: March 21, 1978

Zodiac Sign: Aries

Symbol: The Ram

Ruling Planet: Mars

Quality: Cardinal

Element: Fire

Basic Trait: I Am

Closest Metal: Iron

Lucky Day: Tuesday

SARAH GERONIMO

Real Name: Sarah Asher Tua Geronimo

Birthdate: July 25, 1988

Zodiac Sign: Leo

Symbol: The Balance

Ruling Planet: Venus

Quality: Cardinal

Element: Air

Basic Trait: I Balance

Closest Metal: Copper

Lucky Day: Friday

THE PRINCE of Rock meets the Princess of Pop. Alam namin na kinuha bilang magkalabang hurado sa The Voice Philippines sina Bamboo Mañalac at Sarah Geronimo, pero hindi talaga mapigilan ng madlang pipol na kiligin sa kanilang dalawa lalo na sa kanilang trending duet sa ASAP at pikunan sa programang kinabibilangan.

Walang nababalitang constant dating partner si Kuya Bamboo at alam naman natin na longing for a real-life leading man si Ate Sarah. Mapapa-POP ba ng ROCK icon ang puso ng ating prinsesa?

Maraming similarities ang Aries at Leo. Pareho nilang inaasam na maging malaya at uber bongga lang sa energy! Hindi pinakikialaman ng Leo ang personal doings ng Aries, at nirerespeto naman ng Leo ang pangangailangan ng ‘space’ ng Aries. Nagkakasalungat lamang sila sa pamamaraan ng pag-project ng kanilang imahe sa publiko: May pagka-makasarili ang Aries at iniisip lamang nito ang sarili, samantalang conscious sa kanyang public image ang Leo. Hangga’t maaari’y ipi-please niya ang mga taong nakapaligid sa kanya.

Kailangan ding pag-aralan ng dalawang zodiac ang pagiging fair sa pagsambit ng opinion ng isa’t isa. Actually, hindi ito malaking deal-breaker sa kanilang dalawa. Ang kanilang differences ay magdudulot pa nga ng positive effect sa relasyon dahil matutunan nilang i-embrace ang kanilang imperfections. Pareho nilang trip ang magagarang bagay, pero no need to worry dahil naturally hardworking naman ang mga ito. Splurge lang ng splurge kung may datung!

Sasabihin na namin ang sinasambit ng ‘The Voice’ of the love crystal: Ang love match ng lalaking Aries at babaeng Libra ang isa sa pinakamagandang match sa astrology. Nag-uumapaw ang chemistry, pero hindi nila sasapawan ang isa’t isa. Magiging vocal ang lalaking Aries sa pag-execute ng kanyang ideas, habang ever supportive naman sa kanya ang Leo. May good blend of laughter, drama and romance ang tambalang ito. Winnur!

Well, well, well! Mukhang nabigay na namin ang enough reasons para bigyan ng pagkakataon in real-life ang Bamboo-Sarah tandem! Hindi lang pang pop-rock album, pang-totohanan pa! Ituloy-tuloy na ‘yaaaan! Mommy Divine, please? Hekhek!

Pares-Pares

By Madam Damin