Balikang Piolo Pascual at KC Concepcion, may posibilidad

SA MGA FANS nina Piolo Pascual at KC Concepcion, gusto nyo ba na magkaroon ng second chance ang dati nilang pagmamahalan?

Yes, I’m sure magiging happy muli ang libo-libo nilang mga fans na nalungkot nang maghiwalay ang dalawa na until now ay hindi malinaw ang dahilan na never nagsalita ang dalawa mula nang mag-split.

In a recent event, sa 11th year anniversary ng SunPiology na si Papa P ang celebrity endorser, may kuwento ng aktor tungkol sa “balikan” isyu nila ni KC kung saka-sakali.

Si Papa P. ay matagal nang sigle at ang sa kanila ni Shaina Magdayao ay hindi naman malinaw kung ano sila, officially. Siya yata ang last official girlfriend ng aktor.

Si KC, muli ay single after makipaghiwalay with her French boyfriend and still a single lady, why not give a second chance para muli magmahalan ang dalawa? Yes, second chance from Piolo and KC kung sakali.

May chance kaya? “Posible,” sagot ng aktor sa media na nag-cover ng SunPiology event last week. Available si KC. “Posible. Ako rin single,” sagot niya sabay tawa.

Kamusta sila ni KC? Sagot ni Papa P: “We’re good. KC and I were good. I’ve not seen her for a while, and I hope she’s always okay. I don’t necessarily uh, stalk her on IG. But I see what happens, of course, based doon sa mga lumalabas So, I, you know, I’m happy for her.”

Sa naturang event ng SunLife, in-update ni Piolo ang media tungkol sa SunPiology Xone, na isang sporting event kung saan for the past 11 years, siya ang pinagkatiwalaan ng kompanya.

Ang SunPIOLOgy ay isang event that aims na I-encourage ang maraming Pinoy to live healthier lives. For this year, ang theme ng event ay “SunPIOLOgy Xone” featuring the Sun Life Virtual Run, Sun Life Cycle PH at Sun Life Resolution Run.

Come November 23, 2019 ay magaganap ang naturng eveng kaya for those I nterested to join mag-register lang sa sunlife.cycleph.com hanggang November 22.

Tama ba ang tsika na nakarating sa amin na both stars na ex-lovers ay may kanya-kanyang mga beach resorts sa Palawan? Is it true na without us(the media) knowing, nagpupunta ang dalawa sa Palawan at doon sila nagtatagpo?

Reyted K

By RK Villacorta