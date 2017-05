Balikan nina Richard Gutierrez at Angel Locsin, kasado na!

THE LONG WAIT is over! Bago pa man nagkaroon ng DongYan o AlDub ang Kapuso network, ang ChardGel nina Richard Gutierrez at Angel Locsin ang mas naunang nagpakilig sa atin. Sila rin ang pioneers ng fantaserye at during their prime as a loveteam ay marami silang pinasaluhang TV Specials, movies and product endorsements na tinangkilik ng manonood.

Sad man na hindi posible sa ngayon na maging parte ng Mulawin vs. Ravena ang dalawa, happy naman kami dahil pagkatapos ng sampung taon ay magkakasama na ulit sa big screen ang dalawa thru an untitled movie by Star Cinema! May Angelica Panganiban pang kasali at ngayon pa lang ay excited na kaming mag-reunite din sila ni Angel sa pamamagitan ng pagsasabunutan at major acting showdown. Naalala niyo ba ang true-to-life sakitan ng dalawang ito sa One More Try? Aminado ang dalawa na hindi talaga sila friends noon, pero through the years ay halos best of friends na ang Kapamilya leading ladies na ito.



Ilang taon na rin na nabakante si Richard Gutierrez. Kung noon ay every year siyang bida sa fantaserye ng GMA-7, hindi na ito ni-renew ng network sa hindi maipaliwanag na rason. Nagconcentrate na lamang ito sa pagiging loving partner kay Sarah Lahbati (na mas marami pang raket ngayon) at pagiging hands on daddy kay Baby Zion. Isang malaking hamon kay Richard na makipagsabayan kina Angel at Angelica sa aktingan. Naku, workshop muna, huh?!

By Parazzi Kween