BALIK-TRABAHO AGAD: Ai Ai delas Alas at Gerald Sibayan, wala postponed muna ang honeymoon!

EXCITED AND HAPPY kami para kay Ai Ai delas Alas dahil sa darating na Dec. 12 ay ikakasal na siya sa mahal niya na si Gerald Sibayan.

Biro nga niya sa kanyang kuwento, nakadalawa na raw siyang unsuccessful attempts sa pag-aasawa pero this time ay sure na sure na siya.

Mas bata man sa kanya ang magiging future hubby niya, alam ng komedyante na mahal na mahal siya nito.

Hindi man nila maimbitahan lahat ng mga kaibigan sa entertainment press, imbes na deadmahin ay nagbigay ng importansya ang komedyante sa press people na sa araw mismo ng kaarawan ni Gerald last November 30 ay nagpaunlak ito ng thanksgiving luncheon sa mga piling-pili na media friends ni Ai.

“Hindi ito presscon. Walang interbyu.”pauna ni Ai Ai sa amin na punong abala sa pagtitipon (pero may mga ilang nakalusot).

Happy ang mood ng thanksgiving luncheon. May wedding cake, may photo-both. May pakulo pa sa mga dumalo at mga giveaways na para ka na rin dumalo sa kasal nila.

Bongga ang subuan ng future husband and wife ng kanilang pre-wedding cake.

May pa-contest pa nga na unahan sa pagbibihis ng mala-wedding gown na yari at gawa lang sa rolls of toilet paper.

May throwing of bouquet para sa mga babaeng press at syempre, hindi pahuhuli ang mga entertainment press na mga bekis na nagagawan din ng bulaklak with matching Php 5K price.

Masaya ang thanksgiving luncheon na may pa-souvenir pa ng mala-pastel throw pillows para sa mga invited guests.

After ng wedding, back to work si Ai Ai.

Ang honeymoon ng dalawa ay sa April 2018 na. “Madami akong work. Hindi make-keri this year. Sa Europe kami magha-honeymon na regalo ni Tatay (Tony Tuviera) sa amin,” kuwento ng komedyante sa amin.

Reyted K

By RK Villacorta