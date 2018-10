BALIK-KAPUSO: Sarah Lahbati, pasok bilang co-host sa Eat.. Bulaga!

PAGKATAPOS ng mahigit tatlong taon ay mapapanood na natin muli ang Starstruck V Ultimate Female Survivor turned Kapamilyaa (that will soon be a Kapsuo once more?) na si Sarah Lahbati sa noontime show na Eat.. Bulaga!

“So excited to be joining Eat Bulaga as guest co host for the time being! I guess I’ll see you everyday, dabarkads!!” tweet ni Sarah kahapon.

Matagal-tagal na rin hindi napapanood sa TV si Sarah. Regular siya noon napapanood sa ABS-CBN tuwing Sunday sa ASAP bilang isa sa kanilang dance goddesses. Dapat din ay kasama siya sa teleserye nina Piolo Pascual, Toni Gonzaga at Sam Milby na nashelved dahil sa pagbubuntis ni Toni noong panahong iyon.

Last year ay nagbida si Sarah sa isang action-thriller film na “Ang Pagsanib Kay Leah Dela Cruz” at may tsismis din noon na isa siya sa strong contenders for the Valentina role sa upcoming Darna movie ni Liza Soberano. Nanganak na si Sarah sa kanyang second baby na si Kai noong March at back in shape na ang hot momma.

Habang wala pang offer ang ABS-CBN kay Sarah ay mapapanood muna natin siya sa Eat Bulaga as a guest cohost. Kung magtutuloy-tuloy ang kanyang pagiging Kapuso, ‘yan ang ating abangan!