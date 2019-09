BAKLANG LOVE NG NETIZENS: Gay scenes ni Jerome Ponce, viral sa social media

BONGGA ang nine million views na na-achieve ng pelikulang Ang Henerasyong Sumuko sa Love ni Direk Jason Paul Laxamana na ipapakabas na sa darating na Wednesday, October 2 sa mga sinehan nationwide.

Ang bilis ng pagtaas ng mga views mula nang i-upload ng Regal Films ang teailer ng pelikula na pinapatunayan lang ang interest ng mga kabataan sa pelikula na pinagbibidahan nina Jerome Ponce, Jane Oineza, Tony Labrusca, Myrtle Sarrosa at Albie Casino.

Istorya ng magkakabarkada na idealistic pagdating sa pag-ibig at pakikipagrelasyon na may kanya-kanyang emote ang mga bida.

Pero may bobongga pa ba sa mga eksena at role ni Jerome Ponce as Denzel na isang openly gay ang role na adik sa mga dating apps like Tinder, Grindr at Blued para makahanap ng boyfriend at “maka-sex”.

Nang lumabas ang mga eksena ni Jerome sa trailer at napanood ng mga netizens, hayun, nag-viral na at trending sa social media ang aktor, meaning malaki ang interest ng mga millennials sa pelikula ng Regal Films.

Walang isyu para kay Mica Reyes na girlfriend ng binata at isang volleyball player ng DLSU sa dahilan kung bakit tinanggap niya ang gay role as Denzel

Kuwento nga ni Jerome: “Sumasama siya sa shoot pero sa tent lang siya nag-i-stay. Tinanong lang niya ako kung ano ang gagawin ko sa karakter ko. Nagulat lang siya. No, hindi naman siya nagdududa.

“Alam naman niya ang trabaho ko. Pero, hindi ko naman sinasabi sa kanya the things that I do in my work. If she wants to watch it, nasa kanya na ‘yun. Hindi pa naman ako engaged kasi nga, mas’ gusto ko ngayong maging focused with my work,” kuwento ng aktor.

Ang pelikula ni Direk Jason ay handog niya sa mga makabagong kabataan, na mga millenial na iba rin ang pananaw sa pagibig at pakikipagrelasyon.

Bukas, Tuesday, October 1 ay magkakaroon ng red carpet premiere ang pelikula sa SM Megamall Cinema 7 na dadaluhan ng iba’t ibang mga artista.