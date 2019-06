Bakit nga ba tumaba si Lauren Young? Usaping utang, pagiging diva atbp.

ISA sisa magagaling na aktres sa bakuran ng Kapuso Network. Ito ang dahilan na kahit pa sabihin pa nila na ‘tumaba’ ito ay palagi itong may proyekto na nakaabang. Hindi man siya ‘superstar’ like her older sister Megan, maasahan mo naman ito kung aktingan at talent ang pag-uusapan.

Katatapos lang ng short-lived morning series na nilabas niya na ‘Hiram na Anak’. Habang wala pang ginagawang TV show, ang YouTube channel niya ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Sa kanyang recent video upload, inamin ng talented actress na nabaon siya sa utang dahil sa kagustuhang i-upgrade ang kanyang lifestyle kahit hindi kaya ng kanyang sahod. Inamin din niya na naging ‘diva’ siya sa set ng isang teleseryeng nilabasan niya at ang tunay na rason kung bakit siya nag-gain ng weight.



Watch the raw and honest Lauren Young!