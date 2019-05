Bakit hindi nag-bloom ang “something” kina Jane Oineza at Jerome Ponce?

BONGGA kung nagkaroon man ng “something” between Jane Oineza and her leading man Jerome Ponce sa kakaibang romance movie na Finding You.

Pauna ni Jane sa kanyang interview: “Masaya ako kasi nabigyan ulit kami ng opportunity na mag-work together bilang ang last nga namin ay ang serye noong 2015 na Nasaan Ka Nang Kailangan Kita.

Hindi inasahan ng dalaga na magkakasama pa ulit sila sa isang project.

Kuwento ng dalaga: “Hindi ko akalain na mabibigyan kami ng chance kaya happy ako.”

Naging sila ba talaga ni Jerome?

“Hindi naman naging kami to begin with,” paliwanag niya.

Naging close silang dalawa na hindi naman naging sila ayon sa paliwanag ng dalaga.

In short, never naging sila. Kumbaga, ang namagitan sa kanila at ay tipong “more than friends but not lovers”.

Kumbaga, ang “something” between Jane and Jerome ay parang nasimulan ang romance pero naunsyami.

Sabi ni Jane tugkol sa kanila ni Jerome: “Parang hindi lang nag-bloom. Parang pwede na makakarating naman sa ganon kasi nag-uusap naman kami.

“May potential pero hindi umabot sa ganun. I can’t say kung nag-work or hindi kasi hindi pa namin na-try. Hindi umabot sa ganun.”

Sa nagtataka, si Jerome naman ay sweet sa paguugali at isa yun sa traits na pak na pak sa mga manliligaw.

Dagdag ng dalaga tungkol kay Jerome: “Sweet naman siya as a person. Hindi ko lang maalala kung may ginawa siya for me noon. Pero as a person, sweet siya, maaalalahanin naman siya. Mabait. At gusto ko may humor. Kailangan mapapatawa mo ‘ko, kailangan di ako ma-bored. Kailangan masaya lang. Yun yung mahalaga sa ‘kin. Yung comfortable ako at ikaw. Ganon lang, walang pretensions.”

Hindi man naging official na naging sila ay naging friends silang dalawa.

Sabi ng dalaga: “Hindi naman nawala yung friendship, yung communication. Hindi naman parang after NKNKK hindi na kami nag-usap at all.”

Sa Finding You na dinirek ni Easy Ferrer role ng isang bestfriend na tipong isang shoulder to cry on all the time ang friendship nila ni Jerome sa kuwento na produced ng Regal Films and showing in cinemas on Wednesday, May 29.

Reyted K

By RK Villacorta