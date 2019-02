BAKA MA-TYPECAST: Kiko Matos, iiwas muna sa roles na dyowa ng beki

SA ISIP-ISIP ko, para ako natatawa sa statement ni Kiko Matos (ang isa sa better half ni Martin del Rosario) of the Born Beautiful movie ni Direk Perci Intalan.

Ayaw na daw niya gumanap ngayon na role as “lover” ng beki na walang takot makipaglaplapan sa kapwa niya lalaki.

“Noong una ay okay lang pero mahirap naman kasi ma-stereo type ka,” kuwento niya. Sa pelikula, makailang beses din sila nag-”laplapan” (read: torrid kissing) ng bida ng pelikula.

Mas gusto ni Kiko na makilala as an action star. Remember na isang mixed martial arts fighter si Kiko reason na bugbog sarado sa kanya si Baron Giesler nang magkaroon sila ng bout dahil sa kayabangan ni Baron na pinatulan niya.

After ng role ni Kiko as a lover boy ng isang beki, this time, gusto naman niya ipamalas sa publiko ang kaalaman niya sa mixed martial arts.

“Yun na siguro muna ang last movie ko na ganun ang role ko,” sabi ng aktor.

Sa kasalukuyan, walang nagha-handle sa career ni Kiko. Wala siyang business manager. Kaya naman daw niya makipag-deal at i-handle ang kanyang showbiz career on the business side of being an artista.

Ang recent movie ni Kiko ay ang pelikula ni Robin Padilla na “Bato” kung saan nagpamalas siya ng kanyang pagiging isang action star. Na-enjoy ng aktor ang kanyang mga eksena lalo na sa ginawa nila ni Robin sa pelikula.

Reyted K

By RK Villacorta